A sucesso da Netflix tem estreia prevista para julho deste ano.

Os fãs da "Stranger Things" passaram os últimos dois anos à espera da nova temporada da série, que segue as aventuras de um grupo de jovens nos anos 80.

Na nova temporada, o grupo de Mike, Dustin, Lucas, Will, Max e Eleven tenta salvar Hawkins e o mundo das invasões dos monstros do "Upside Down", enquanto tentam aproveitar ao máximo o verão. Os monstros não são o único problema que o grupo vai enfrentar. A adolescência e os romances irão afetar a dinâmica do grupo, que terá de lutar, mais do que nunca, para sobreviver e manter a amizade que os une.

A série estreou em 2016 e tem sido um sucesso misturando comédia, com ação e ficção cientifica recheada de referências dos anos 80.

O novo trailer acaba com uma referência ao filme Parque Jurássico (1993) de Steven Spielberg, onde uma garra monstruosa destrói um dos rádios de comunicação, seguido de um rugido assustador.

A próxima temporada estreia dia 4 de julho e terá 8 episódios. O elenco conta com Winona Ryder ("Eduardo Mãos de Tesoura"), Millie Bobby Brown ("Godzilla"), David Harour ("Hellboy") e Finn Wolfard ("It:A coisa").