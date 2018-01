Este sábado há rock no Understage do Rivoli

Sofia Teixeira Santos Hoje às 16:31, atualizado às 16:33 Facebook

Scott Kelly, membro fundador da banda de metal experimental Neurosis, atua este sábado à noite no Teatro Municipal do Porto. Bilhetes a preço low cost: cinco euros.

Scott Kelly foi vocalista, principal guitarrista e compositor dos Neurosis, banda de Oakland que se afirmou como um dos grupos mais inovadores, íntegros e influentes da música rock pesada e experimental. Iniciou uma carreira a solo, depois de participar em projetos como Corrections House, Mirrors for Psychic Warfare ou ainda Tribes of Neurot.

Na sua produção a solo, Kelly expõe sentimentos de perda, redenção e resiliência, sob a forma de um rock/folk soturno, minimalista e desconcertantemente honesto.

Acompanhado pelo reconhecido multi-instrumentista John Judkins, o músico de rock sobe ao Subpalco do Teatro Municipal Rivoli pelas 23 horas deste sábado. O compositor deverá apresentar temas como "The wake" ou "The forgiven ghost in me" e ainda algumas composições inéditas do seu repertório.

O bilhete para o espetáculo, que tem curadoria da promotora Amplificassom, tem o preço único de cinco euros.