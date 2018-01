Estilista português Luís Carvalho vence prémio francês

Hoje às 14:36, atualizado às 14:56 Facebook

O designer de moda português Luís Carvalho é um dos vencedores da edição deste ano do prémio OPENMYMED, atribuído pela Maison Méditerranéenne dês Métiers de la Mode (MMMM), que pretende descobrir e acompanhar novos criadores. O anúncio foi feito esta sexta-feira.

Os nomes dos 13 vencedores da 8.ª edição do prémio foram divulgados esta sexta-feira no site da MMMM. O prémio OPENMYMED tem como missão "apoiar os jovens vencedores em três setores fundamentais para estabelecerem as suas marcas: estratégia, comunicação e comercialização". Os vencedores são escolhidos por um júri composto por profissionais da área da moda.

Luís Carvalho, de 30 anos, estreou-se em 2013 na ModaLisboa, onde desde então tem apresentado as suas coleções duas vezes por ano.

O jovem designer de moda, que nasceu em Vizela, licenciou-se em Design de Moda e Têxtil no Instituto Politécnico de Castelo Branco e trabalhou como assistente nos ateliês de Filipe Faísca e de Ricardo Preto.

Em 2016, foi distinguido com o prémio GQ Men of The Year, na categoria de Designer de Moda e, em 2017, conquistou o Globo de Ouro de Melhor Estilista.

Na edição do ano passado do OPENMYMED, a portuguesa Susana Bettencourt foi uma dos 20 vencedores, escolhidos pelo público de uma pré-seleção de 40, da qual constava também Luís Carvalho.

Susana Bettencourt, 31 anos, é natural de Lisboa, mas passou parte da infância e adolescência nos Açores. Viveu em Londres durante dez anos, onde fez uma licenciatura na escola de artes Central Saint Martins e um mestrado na London College of Fashion.

A designer de moda aprendeu em criança técnicas de artes açorianas, como o croché, a renda de bilros, a malha de tricô, a escama de peixe e o bordado a ouro, que aplica nas peças que cria. As coleções de Susana Bettencourt já chamaram a atenção de artistas internacionais como Rita Ora, Alexander Burke e Lady Gaga.