Estrangeiros sustentam património do Estado

Os turistas representam hoje mais de metade (68,6%) do total de visitantes dos equipamentos culturais tutelados pelo Estado central através da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Os dados obtidos pelo JN sobre estas instituições estatais - palácios, monumentos e museus - vão no mesmo sentido dos números divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que incluem também os restantes museus do país, fazendo notar a importância dos estrangeiros para a saúde financeira dos equipamentos culturais.

"As receitas obtidas com o turismo são hoje fundamentais", reconheceu Paula Silva, diretora-geral da DGPC, que valorizou ainda, à luz destes números, "o conhecimento da nossa cultura e património". Os equipamentos mais procurados "são aqueles que oferecem algo de peculiar ao visitante estrangeiro", acrescenta a responsável, assinalando por exemplo, o Museu dos Coches ou do Azulejo.

De acordo com o INE, somando os dados dos espaços públicos e privados, os museus portugueses registaram, no ano passado, 17,2 milhões de visitantes, dos quais 7,7 milhões (45%) foram estrangeiros. Trata-se de um aumento de 1,6 milhões de visitantes (10,6%) face a 2016.

Os museus de arte foram os mais concorridos (30% do total), seguindo-se os museus de História (26,3%) e os especializados (13,7%).

Belém, Mosteiro, Panteão

Pelo menos desde 2014, ano em que os equipamentos culturais do Estado central começaram a ser tratados por um só organismo, que se verifica que a maioria dos visitantes é estrangeira. Os números de 2017 são elucidativos: os espaços foram visitados por mais de três milhões de turistas (cinco milhões no total).

Considerando apenas os monumentos, verifica-se que 82,4% dos visitantes eram estrangeiros. Os mais procurados foram a Torre de Belém (92,6% de estrangeiros), o Mosteiro dos Jerónimos (90%) e o Panteão Nacional (79%). Também os museus sob alçada DGPC foram frequentados, na sua maioria, por turistas, em 2017. Dos cerca de um milhão e meio de visitantes, 52,5% eram estrangeiros.

Os números mais significativos foram registados no Museu de Arte Popular (86,2% de turistas), Museu Nacional do Azulejo (85,2%) e Museu Nacional de Arqueologia (67,3%).

Apenas os palácios não acompanham esta tendência. Os dois edifícios tutelados pela DGPC - Palácio da Ajuda e Palácio de Mafra - tiveram, respetivamente, 36,8% e 35,8% de estrangeiros num total de meio milhão de visitas.

Tecnologia

Museu dos Coches em aplicação

Desenvolvida para Android e iOS, permite a obtenção automática de informação exclusiva, em português e inglês, sobre as peças expostas.

Informação

Traduções dispararam

É cada vez maior o número de materiais informativos traduzidos em várias línguas.

Bilhetes

Automatismo para evitar filas

Instalação de dispositivos vai ser alargada às instituições públicas mais visitadas.