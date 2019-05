"Um grande susto". Eunice Munõz sofreu queda aparatosa

Ana Vitória Hoje às 12:18 Facebook

A atriz Eunice Muñoz, de 90 anos, foi levada, sábado passado, de urgência para o Hospital de Cascais, após ter sofrido uma queda no Auditório Municipal Beatriz Costa, em Mafra. Mas tudo não passou de um grande susto.

Tudo aconteceu quando a atriz se levantou para aplaudir a neta que fazia parte do elenco da peça ali em cena. Na altura desequilibrou-se e caiu.

Apesar do susto, as consequências não foram graves. O JN apurou, junto de fonte próxima da atriz, que a situação está controlada. "Está tudo bem. Tudo não passou de um grande susto e ela já está em casa", acrescentou a mesma fonte.

Eunice Muñoz nasceu na Amareleja, concelho de Moura, distrito de Beja, em 30 de junho de 1928, tendo logo aos cinco anos de idade entrado em pequenas peças musicais. A atriz tem décadas de trabalho no teatro, televisão e cinema português, sendo considerada uma das melhores atrizes nacionais.

Esta não foi a primeira queda que a atriz sofreu. Em 2012, estava previsto subir ao palco do Teatro nacional D. maria II (TNDM) com "Comboio da Madrugada", de Tennessee Williams, numa encenação de Carlos Avillez, ainda no âmbito das celebrações dos seus 70 anos de carreira, que se iniciaram em 2011, ano em que estreou esta peça no Teatro Experimental de Cascais (TEC), a atriz também sofreu uma queda, desta vez aparatosa, e a peça foi cancelada.

Eunice Muñoz, nascida na Amareleja, no Baixo Alentejo, a 30 de Jjlho de 1928, no seio de uma família de actores, estreou-se no Dona Maria no dia 28 de novembro de 1941 - tinha então apenas 13 anos -, fazendo parte do elenco da peça Vendaval, de Virgínia Vitorino, com encenação de Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro. Ao longo da sua carreira protagonizou várias peças no TNDM, desde a sua reabertura em 1978, após o incêndio de 1964, designadamente, naquele mesmo ano - 1978 -, no Auto da Geração Humana, sobre Gil Vicente.

Nas décadas seguintes, interpretou dramaturgos como Sttau-Monteiro (Felizmente Há Luar), Raul Brandão (O Gebo e a Sombra), García Lorca (A Casa de Bernarda Alba), Paul Claudel (O Anúncio Feito a Maria), Jean-Paul Sartre (As Troianas), Bertold Brecht (Mãe Coragem e os seus Filhos), Herman Broch (Zerlina), Agustina Bessa-Luís (As Fúrias), Lídia Jorge (A Maçon), ou Maria Velho da Costa (Madame).

Também o cinema entrou na sua carreira, em 1946, estreando-se em "Camões", de Leitão de Barros (que lhe valeu o prémio de melhor atriz do ano), seguindo-se "Um Homem do Ribatejo", de Henrique de Campos. Participou depois em mais uma dezena de filmes, entre os quais "Entre os Dedos" (2008), de Tiago Guedes e Frederico Serra.

Na televisão, aceitou o desafio de Nicolau Breyner e participou nas séries cómicas "Nicolau no País das Maravilhas" e "Nico d'Obra". Em 1933, protagonizou "A Banqueira do Povo", de Walter Avancini, seguindo-se várias outras telenovelas, entre as quais "Todo o Tempo do Mundo", "Porto dos Milagres", "Olhos de Água", "Sonhos Traídos", "Olhos nos Olhos" e "Mar de Paixão" e "A Impostora". Entre as várias distinções da sua carreira, Eunice Muñoz recebeu e a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.