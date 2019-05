Eurovisão ruma aos Estados Unidos: vem aí o "American Song Contest" em 2021

Tiago Ferreira Hoje às 12:37 Facebook

O Festival Eurovisão da Canção prepara-se para rumar até ao continente Americano em 2021, avança o site " The Hollywood Reporter". De acordo com a imprensa sueca, está a ser preparada uma versão norte-americana do concurso que já conta com 64 edições na Europa.

A apresentação do novo formato realizou-se esta quarta-feira, em Telavive. Em conferência de imprensa, o contrato foi assinado nas últimas duas semanas e contará com um produtor de televisão sueco, Christer Björkman.

"Mal podemos esperar para apresentar esta maravilhosa competição ao maior mercado televisivo do mundo. O público de televisão/vídeo está cada vez maior, então este é o momento perfeito para levar este espetáculo ao público americano" frisou o CEO da Brain Academy.

Já Jon Ola Sand, supervisor executivo da EBU/UER, acrescentou que "chegou a hora do Festival Eurovisão rumar aos Estados Unidos da América para alcançar ainda mais espectadores. Estamos muito satisfeitos que este crescimento seja supervisionado por algumas pessoas que criaram alguns dos momentos mais brilhantes", frisou. Mais detalhes serão revelados em breve.

Recorde-se que, em 2006, a A European Broadcasting Union (EBU), que organiza o Festival da Eurovisão, avançou que a NBC havia adquirido os direitos de transmissão nos Estados Unidos da América. Contudo, os planos nunca avançaram e o concurso europeu só foi transmitido pela primeira vez em 2016.