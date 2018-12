Ex-diretora da Oliva Creative Factory nomeada diretora regional de Cultura do Centro

Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A ex-diretora da Oliva Creative Factory Suzana Menezes vai assumir o cargo de diretora regional de Cultura do Centro (DRCC), em regime de substituição, informou o Governo esta quinta-feira.

"A secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, irá designar Suzana Menezes para exercer o cargo de Diretora Regional de Cultura do Centro, em regime de substituição, a partir de 1 de janeiro de 2019", disse fonte do Ministério da Cultura, em resposta à agência Lusa.

Após a nomeação, informou o Ministério da Cultura, será feito o pedido de abertura de concurso para o cargo, junto da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), que é responsável pela sua abertura, receção de candidaturas, avaliação e entrevistas.

Celeste Amaro, que dirige a DRCC desde 2011, e que terminava neste mês o seu mandato, mantém-se em funções até 1 de janeiro de 2019.

De acordo com o Ministério da Cultura, Suzana Menezes é, desde 2009, chefe de divisão da Cultura do município de São João da Madeira, "assumindo a direção e gestão de recursos humanos, gestão cultural e a gestão científica das instituições a seu cargo, como a biblioteca municipal e serviço de apoio às bibliotecas escolares, Museu da Chapelaria e Museu do Calçado, Paços da Cultura e Casa da Criatividade".

Entre 2011 e 2015, Suzana Menezes assumiu a função de diretora executiva da Oliva Creative Factory, "tendo sido da sua responsabilidade o desenvolvimento e implementação das ações conducentes à abertura da Oliva Creative Factory e à afirmação desta nova instituição no contexto cultural e criativo da região".

"Fez parte da equipa responsável pela abertura da Casa da Criatividade, ficando posteriormente responsável pela gestão dos recursos humanos e processos administrativos da instituição. A partir de abril de 2014, assumiu a responsabilidade de programação cultural da Casa da Criatividade e Paços da Cultura", acrescenta o Ministério da Cultura.

No plano académico, Suzana Menezes faz parte do Núcleo de Investigação em Políticas Culturais, criado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho.