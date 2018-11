Expensive Soul atuam ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:41 Facebook

Os Expensive Soul atuam, esta sexta-feira, a partir das 15.30 horas, ao vivo, na redação do JN. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Os Expensive Soul celebram 20 anos de carreira em 2019 e prometem um novo álbum, que sairá no primeiro trimestre do ano.

"Limbo" foi o primeiro tema a ser composto para o novo disco da banda. Gravado e misturado em escrupuloso ambiente analógico.

Os 20 anos de carreira vão ser celebrados com um concerto, a 23 de novembro de 2019, na Altice Arena.

Os Expensive Soul começaram a dar os primeiros passos em 1999, mas só se estrearam com o clássico "B.I.", em 2004. No percurso de New Max e Demo seguiram-se depois vários marcos: os álbuns "Alma Cara" e "Utopia", em 2006 e 2010.

O grupo ascendeu a pulso, com os seus temas a ecoarem a voz de uma nova geração: serviram de banda sonora a séries juvenis de sucesso, contribuíram para a banda sonora de filmes da Disney e provaram que "O Amor É Mágico" alcançando um retumbante sucesso, de vendas e airplay, que lhes valeu um Globo de Ouro em 2011.

Em 2012, no âmbito de Guimarães - Capital Europeia da Cultura, subiram ao palco secundados por uma orquestra dirigida pelo maestro Rui Massena - Shymphonic Sxperience - momento imortalizado num filme lançado em DVD, com o qual alcançaram o Globo de Ouro para o melhor grupo, em 2012.

São hoje uma das grandes bandas nacionais, que tem conquistado gerações, inúmeros prémios, airplay nas rádios e lugares cimeiros nas tabelas de vendas.

Quatro anos depois do álbum "Sonhador", editado em 2014, Demo e New Max dão agora início a um novo capítulo na história dos Expensive Soul.