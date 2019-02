Expensive Soul e Glockenwise no North Music Festival

JN Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos nomes já anunciados pela Organização juntam-se, agora, Expensive Soul e Glockenwise, a abrir o Palco Principal nos dias 24 e 25 de maio, respetivamente.

No ano em que comemoram 20 anos de carreira, os Expensive Soul vão abrir o palco principal, no primeiro dia de festival, a 24 de maio.

No dia seguinte, em que atuam os cabeça de cartaz Franz Ferdinand, a abertura do palco maior caberá à banda de Barcelos, Glockenwise, que no final de 2018 apresentaram novo álbum (Plástico).

Para além destes nomes, a terceira edição do North Music Festival, já tinha confirmado concertos de Emir Kusturica, Bush, Bastille e Capitão Fausto.

O cartaz do palco principal fica, assim, completo, com as seguintes atuações:

24 de maio: Bush | Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra | Expensive Soul

25 de maio: Franz Ferdinand | Bastille | Capitão Fausto | Glockenwise

Os bilhetes diários custam 35 euros e o passe de dois dias 59 euros.