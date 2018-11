Exposição de Joana Vasconcelos confirmada em Serralves

Miguel Conde Coutinho Hoje às 22:03 Facebook

É a exposição que ninguém assumiu ter programado e cuja realização não estava sequer confirmada oficialmente, mas o Museu de Arte Contemporânea de Serralves vai mesmo receber a mostra de Joana Vasconcelos que está no Guggenheim Bilbau. "I'm Your Mirror", da artista plástica portuguesa, encerra amanhã e seguirá depois para o Porto. O JN apurou que Joana Vasconcelos vai estar em Serralves de 14 de fevereiro a 24 de junho de 2019.

A informação foi confirmada ao JN pelo Guggenheim, que produziu a exposição e promove a sua itinerância, e também, oficialmente, por Serralves, ainda que sem revelar pormenores. "A exposição será apresentada aquando da apresentação da programação de Serralves para 2019", disse a Fundação ao JN.

São, por isso, ainda desconhecidos os moldes em que a mostra vai ser concretizada, e se vai reunir as mesmas 30 obras da artista que foram apreciadas por cerca de 640 mil visitantes em Bilbau.

Exposição polémica

A realização de uma exposição individual de Joana Vasconcelos em Serralves terá sido uma das fontes de discórdia entre o Conselho de Administração (CA) da Fundação e o ex-diretor do Museu, João Ribas, que admitiu não a ter programado.

Também a sua antecessora, Suzanne Cotter, tinha afirmado ao jornal "Público" que não partiu de si a intenção de fazer uma exposição em Serralves daquela que é uma das mais populares artistas contemporâneas portuguesas.

O mistério mantém-se, embora tivesse ficado sempre nas entrelinhas que a mostra teria sido iniciativa do CA.

Joana Vasconcelos já tinha dito em entrevistas, em junho, que estaria tudo encaminhado para que o Guggenheim levasse "I'm Your Mirror" para Serralves, embora as negociações não estivessem concluídas. Em novembro, o "Expresso" dava conta que ainda não havia contrato entre as duas instituições.

Mas, sabe o JN, "I"m Your Mirror" vai sair de Bilbau com dois destinos já marcados. Primeiro, o Porto e, depois, o Museu Kunsthalle, em Roterdão, de 20 de julho a 17 de novembro.

A mostra, reconheceu o Guggenheim, "foi um grande sucesso" em Bilbau. Apresentada como a primeira mostra individual de um artista português no museu do País Basco, abriu em junho e integra 14 obras novas, como a máscara veneziana com 2,5 toneladas, feita com 231 molduras de duplo espelho, e um anel solitário, de três toneladas, com 112 jantes de carro e 1324 copos de cristal.

Destaque ainda para uma obra feita para o local, da série "Valquírias", com 30 metros de altura, 36 de largura e 45 de profundidade, colocada no átrio do museu.

Para Bilbau, Joana Vasconcelos levou também algumas das suas peças mais icónicas, como "A Noiva", um candelabro feito com tampões, "Marilyn", um par de sapatos de salto alto feito com panelas.

A passagem por Bilbau acaba amanhã com um concerto da fadista Gisela João, já esgotado.