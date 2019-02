Exposição de Joana Vasconcelos só abre no dia 18

Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A abertura da exposição de Joana Vasconcelos no Museu de Serralves já não vai acontecer no dia 14, como inicialmente previsto. A inauguração para convidados está prevista agora para o próximo dia 18.

É uma das das exposições mais aguardadas do ano em Portugal e um momento marcante dos 20 anos do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e dos 30 anos da respetiva Fundação. A exposição "I'm your mirror", de Joana Vasconcelos, vai ser inaugurada apenas quatro dias depois do inicialmente previsto.

Mesmo antes de ser inaugurada, a mostra tem causado polémica, já que nenhum dos dois últimos diretores artísticos da insituição assumiu a responsabilidade da organização. Com argumentos distintos, Suzanne Cotter e João Ribas demarcaram-se da vinda de uma exposição que foi apresentada no ano passado no Museu Guggenheim de Bilbau.

Em declarações à impresa nos últimos dias, Joana Vasconcelos desdramatizou a controvérsia, insistindo no prestígio internacional de Serralves.

Patente ao público até 24 de junho, a exposição reúne mais de 30 peças, datadas de 1997 até à atualidade, cobrindo duas décadas de prática artística.