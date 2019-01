Exposição "Desenhos da Índia" na Fundação Júlio Resende

Hoje às 11:35 Facebook

A exposição "Desenhos da Índia", que reúne 170 desenhos do artista plástico Pedro Maia, vai estar patente entre 9 de fevereiro e 23 de março na Fundação Júlio Resende, em Gondomar.

A mostra consiste numa seleção do trabalho realizado na Índia entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016, no âmbito de uma investigação de pós-doutoramento que teve o apoio da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e da Fundação Ciência e Tecnologia, refere a nota de imprensa.

Segundo a organização, o trabalho realizado na Índia "visou essencialmente testar a eficácia e possibilidades da câmara clara, um dispositivo de desenho muito utilizado do início do século XIX até à descoberta do processo fotográfico".

A mesma nota de imprensa acrescenta que na exposição "estão presentes diferentes temas de desenho, desde a representação de templos, edificações e de cidades até à representação de diferentes elementos da paisagem natural, cobrindo várias cidades de regiões como Maharashtra, Goa, Rajastão, Punjabi e Karnataka".

Pedro Maia é artista plástico, investigador e professor auxiliar do Departamento de Desenho da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e professor associado e coordenador da área científica de Desenho do Departamento de Arquitetura da Universidade Lusófona do Porto.

O artista tem como principal área de investigação académica "o uso de dispositivos de captura no desenho", tendo também "desenvolvido e exposto trabalho nos últimos 30 anos ao nível da pintura, desenho, instalação, fotografia e vídeo".