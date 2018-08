Exposição do Museu da Língua Portuguesa em Cabo Verde, Angola e Moçambique

09 Maio 2018 às 17:48 Facebook

O Museu da Língua Portuguesa vai abrir uma exposição em Cabo Verde esta quinta-feira. Em junho, a mesma exposição vai passar por Angola e, em agosto, por Moçambique. O objetivo passa por propor diálogos e trocas com os falantes de língua portuguesa.

"A Língua Portuguesa em Nós" é o nome da exposição que vai percorrer Cabo Verde, Angola e Moçambique. A iniciativa nasce pelas mãos do Itamaraty (Ministério da Relações Exteriores do Brasil), em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Fundação Roberto Marinho, o Museu da Língua Portuguesa e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com coordenação da Expomus.

O conteúdo estará organizado por quatro eixos temáticos: "Nós da Língua Portuguesa no Mundo", "História da Língua Portuguesa no Brasil", "Poesia e Prosa" e "Diálogos". A exposição propõe um percurso pela história da língua portuguesa, o contacto com outras línguas, os seus destinos na formação cultural brasileira, a sua presença nos ritmos e nas melodias, na culinária e na literatura.

Num nota enviada às redações, a organização explica que "o visitante será convidado a participar da programação cultural organizada exclusivamente para cada país, deixar seu testemunho falado e, assim, ser também parte da reconstrução do Museu da Língua Portuguesa".

Ao entrar na exposição, o visitante poderá seguir um passeio com curiosidades sobre os países que compõem a CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa) e poderá descobrir as origens da Língua Portuguesa. A Praça da Língua terá uma instalação audiovisual com obras artísticas em língua portuguesa, incluindo música, poesia, literatura e depoimentos. A exposição contempla também um espaço de convivência, com uma diversa programação cultural.

"É uma oportunidade de perceber e celebrar as diferenças e as semelhanças entre as diversas variantes que engrandecem nossa língua comum. Para o Itamaraty, a iniciativa reveste-se de especial importância pela ênfase que dá ao papel internacional da língua portuguesa, um eixo central de nossa política externa", afirma Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores do Brasil.

O museu vai ter visitas guiadas por agendamento na cidade da Praia (Cabo Verde) de 10 de maio a 19 de junho e vai estar aberto ao público de 19 de junho a 27 de julho. Em Luanda (Angola), abre a partir de 12 de junho e em Maputo (Moçambique) estará aberto entre 15 de agosto e 25 de setembro.