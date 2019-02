Exposições e bolsas na Galeria Municipal do Porto

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito mostras até final do ano e um concurso para artistas e curadores

A Galeria Municipal do Porto vai acolher este ano oito exposições (mais duas que em 2018) e promover a edição de sete livros com um orçamento de 450 mil euros, foi, esta terça-feira, anunciado durante a apresentação do programa, que contou com a presença do autarca Rui Moreira. Os dois espaços da Galeria, o Piso 1 e a Mezzanine, passarão a ter perfil autónomo: o primeiro destina-se a projetos curatoriais, o segundo vai centrar-se exposições individuais.

Já a partir de 16 de março, será possível ver "Astray", da artista francesa Caroline Mesquita, cujo projeto adota a estrutura de um romance de ficção científica para explorar, com esculturas e imagens em movimento, os limites da representação no decurso da "sexta extinção em massa". Em simultâneo, inaugura "Anuário - uma visão retrospetiva da arte no Porto", comissariada por João Ribas, ex-diretor do Museu de Serralves e Guilherme Blanc, que terá curadoria de Joana Machado, Joaquim Durães, José Maia, Miguel Flor e Rita Castro Neves.

A 8 de junho, mais duas inaugurações simultâneas: "De outro espaços", que resulta da parceria com a Fundação EDP, aborda noções de espaço imaginadas e desenvolvidas por artistas visuais; e "Desertado. Algo que aconteceu pode acontecer novamente", apresenta obras de Maria Trabulo.

No final do verão, a 19 de Setembro, o trabalho de designers nascidos nas décadas de 1980 e 1990 será conhecido na mostra "Millennials". E a 5 de outubro inaugura "Estar vivo é o contrário de estar morto", com curadoria de Guilherme Blanc e Luísa Saraiva.

"9KG de Oxigénio" é a proposta de Uma certa falta de coerência, projeto que desenvolve o seu trabalho num espaço exíguo na Rua dos Caldeireiros (estará patente a partir de 7 de Dezembro). A fechar o ano, o concurso "Expo "98 no Porto" atribui duas bolsas para a realização de duas exposições na Galeria Municipal (34 mil e 64 mil euros respetivamente).