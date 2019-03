Fadista Patrícia Costa ao vivo no JN

Hoje às 11:18 Facebook

Fadista Patrícia Costa apresenta temas do novo EP num showcase ao vivo na redação do "Jornal de Notícias", esta quinta-feira a partir das 15 horas. Emissão será transmitida no Facebook do JN.

Patrícia Costa, natural do Porto, pisou um palco para cantar fado a primeira vez aos oito anos mas desde muito cedo que a música, o xaile e a guitarra portuguesa fazem parte da sua vida.

Depois de ter editado "Um cantar velado e lento" em 2010 e "Fados" em 2016, nasce agora um novo EP com temas que relembram o fado tradicional português e que será apresentado numa tour de concertos em Portugal.

O espetáculo, composto pelo repertório original da fadista, terá uma componente visual que será narrada através de fotografias do fotojornalista Paulo Pimenta.

O ciclo de espetáculos inicia no este sábado, dia 23 de março, no Plano B, às 22 horas e seguirá para Coimbra, no dia 24 de março no Salão Brazil, e Lisboa, no dia 28 de abril no Teatro Ibérico.