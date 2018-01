Fadista Ricardo Ribeiro estreia-se no Irão

Hoje às 07:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O fadista Ricardo Ribeiro estreia-se esta terça-feira, no Irão, subindo ao palco do Festival Internacional de Música Fajr, em Teerão, onde interpretará temas do seu repertório, com incidência no álbum "Hoje É Assim, Amanhã Não Sei".

A atuação de Ricardo Ribeiro, em Teerão, "surge na sequência da crescente internacionalização do fadista, que, no ano passado, se estreou nos palcos britânicos", segundo a sua produtora.

O fadista, distinguido com dois Prémios Amália, é acompanhado no palco iraniano pelos músicos José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença, na viola, e Daniel Pinto, na viola baixo.

Ricardo Ribeiro venceu no ano passado o Prémio Carlos Paredes/Vila Franca de Xira 'ex-aequo' com o Quarteto ARTEMSAX & Lino Guerreiro, e fez parte do álbum "From Baroque to Fado", do ensemble Os Músicos do Tejo, dirigido por Marcos Portugal.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A revista britânica Songlines, publicação especializada em músicas do mundo, nomeou, em 2017, o fadista para o Prémio Melhor Artista do Ano, pelo seu álbum "Hoje é Assim, Amanhã Não Sei", que considerou ser a consolidação do intérprete de "Porta do Coração".

Depois do Irão, Ricardo Ribeiro atua no dia 31 de janeiro, em Saint-Étiènne de Rouray, em França, no Thêatre du Rive Gauche.

O criador de "Canção das Águas Claras" regressa a França em fevereiro, atuando em Orléans, e em março, depois de uma nova atuação francesa, em Achéres, inicia uma digressão pelos Estados Unidos.

Em abril, no dia 24, o intérprete de "Soneto de mal amar" estreia-se no palco da Konzerthaus, em Viena.