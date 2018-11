Faleceu Hayao Miyazaki, génio da animação

F. Cleto e Pina Hoje às 15:47 Facebook

O realizador japonês Hayao Miyazaki faleceu aos 84 anos. Natural de Tóquio, onde nasceu a 5 de Janeiro de 1941, foi vítima de um cancro do ducto biliar.

Para a história, ficam filmes como "Nausica do Vale do Vento" (1984), "Porco Rosso" (1992), "Princesa Mononoke" (1992) ou "A Viagem de Chihiro" (2001), que lhe valeu o Óscar para Melhor Filme de Animação.

Teve uma infância complicada, devido ao debilitado estado de saúde da mãe e às constantes mudanças de casa, mas desde cedo entrou em contacto com o cinema de animação, graças a um tio que trabalhava no meio. Apesar de ser ter formado em Ciências Políticas e Economia, em 1962, teve o seu primeiro emprego no estúdio Toei Animation, onde percorreu todas as etapas do trabalho em animação, ficando a conhecer a fundo as respectivas técnicas.

A partir de 1972, juntamente com Isao Takahata, também falecido este ano, e Yoiche Otabe, estabeleceram-se por conta própria, num processo que culminaria, uma década mais tarde, com a criação dos famosos Estúdios Ghibli, que começariam por dar nas vistas com a adaptação animada de "Nausica do Vale do Vento", desenvolvida originalmente em manga por Miyazaki.

Antes disso, após diversas viagens ao estrangeiro para se documentar e aprender, tinha assinado longas-metragens animadas de Heidi e Marco, bem como a série televisiva, "Conan, o rapaz do futuro".

Em meados da década de 1990 a Disney fechou com Miyazaki um contrato para distribuição das suas obras no ocidente, o que o viria a tornar tão conhecido no estrangeiro quanto já era no seu país.

Criador multi-facetado - foi realizador, autor de manga, produtor, argumentista, animador... - Hayao Miyazaki deixa uma obra vasta, interessante e coerente, de que emana uma visão pacifista e ecológica e uma forte carga poética, que aborda de forma recorrente as relações do ser humano com a natureza e a tecnologia.

Os seus protagonistas, muitas vezes personagens femininas, são fortes e determinados e os vilões estão ausentes ou são moralmente ambíguos, apresentando a par da esperada maldade outras características que proporcionam muitas vezes a sua redenção.

Considerado por muitos o maior animador da história do cinema, foi distinguido com um Prémio Honorário da Academia de Hollywwod em 2014, como reconhecimento pela sua contribuição única para o desenvolvimento desta arte.