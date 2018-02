Fantasporto arranca no dia 20 com "orçamento mais baixo de sempre"

Hoje às 16:01 Facebook

A 38.ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantasporto arranca no dia 20, com o "orçamento mais baixo de sempre", inferior a cem mil euros, menos "cerca de 40%" do que em 2017, revelou o diretor Mário Dorminsky.

O responsável da cooperativa Cinema Novo, organizadora do festival, falava, esta quarta-feira, em conferência de imprensa realizada no Teatro Rivoli, que até 04 de março acolhe, na área de competição do evento, filmes como "Al Asleyeen", uma "superprodução egípcia", o coreano "True Fiction", "Uma vida sublime", do português Luís Diogo, "Ajin-Demi Human", da Toho, "a maior companhia de cinema do Japão" ou "A Comédia Divina", do Brasil.

Mário Dorminsky revelou que, para 2018, o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) ao "Festival Internacional de Cinema do Porto" é de "cerca de 48,9 mil euros" (em 2017 foi de 49,6 mil euros) e que "está abaixo dos 100 mil euros", o orçamento geral de um festival que continua com um "grande reconhecimento e força internacionais", tendo recebido "filmes de 60 países para a competição".

"Como mantemos a qualidade e dimensão do festival com o orçamento mais baixo de sempre? Tem muito a ver com a força internacional do Fantasporto. Temos tido uma média de 200 convidados estrangeiros. No ano passado oferecemos viagem e hotel a todos os europeus. Este ano bloqueamos as viagens e o hotel é só para o realizador e apenas por quatro dias. Este foi um dos cortes que foram feitos", descreveu.

Para Dorminsky, a situação "não teve um efeito negativo na vinda das pessoas, mas em termos de imagem é negativo".

O responsável lembrou que, "por trás disto está a estrutura da Cinema Novo [cooperativa fundadora do Fantasporto], que atualmente tem um funcionário".

"Os apoios de que estamos a falar são em concreto para o festival. A margem que temos é a dos patrocinadores. Tirando isso, não era possível a estrutura continuar", lamentou Dorminsky.

"Há coisas que não aceito. Não aceito que o ICA tenha 700 mil euros para dar a 20 festivais e um milhão de euros para dar a um filme de animação. Isso está a acontecer neste momento", criticou.

Dorminsky referiu ainda que as "discrepâncias muito grandes" existentes em Portugal, entre festivais com vocações diferentes, prejudica os festival e acaba por matá-los, como aconteceu ao da Figueira da Foz ou de Troia.

"Esperemos que não mate o Fantasporto", disse.

Beatriz Pacheco Pereira, também diretora do Fantasporto, notou que "é difícil conseguir financiamento digno para o festival".

Na conferência de imprensa, a responsável revelou que a "temática" desta edição do festival é a "ética" e que, tal como a Lusa tinha adiantado em dezembro, a abertura do evento, no dia 20, cabe a "Marrowbone", de Sérgio Sanchez.

No dia 23, abre a competição, com a exibição de "Anna Karenina: Vronsky's Story", de Karen Shakhnazarov, realizador já distinguido no festival e homenageado na edição de 2012.

A sessão de encerramento, no dia 03 de março, vai contar com a exibição de "Le Fidèle", de Michael R. Roskam, que foi o candidato belga ao Óscar de melhor filme estrangeiro, sem que tenha passado à lista de nove finalistas do galardão, ainda antes de serem anunciados os nomeados.

O Fantasporto vai também ser palco de três antestreias mundiais de filmes portugueses, com a apresentação de "Uma Vida Sublime", de Luís Diogo (25 de fevereiro, 19 horas), "Doutores Palhaços", de Bernardo Lopes e Helder Faria (três de março, 15.30), e "Aparição", de Fernando Vendrell, a partir do romance com o mesmo nome de Vergílio Ferreira (1 de março, 19 horas).

O festival vai homenagear Lauro António projetando a sua primeira longa-metragem, "Manhã Submersa" (três de março, 18.30), e contar com oito universidades e escolas de cinema, no prémio de Cinema Português.

O 38.º Fantasporto realiza também uma retrospetiva do realizador de Taiwan Chang Tso-Chi e uma mostra do que classifica como "Taiwan B-Movies", dos anos 1970 e 1980.

O festival vai também exibir "Dream Demon", no seu 30.º aniversário, com a presença do realizador Harley Cokeliss (24 de fevereiro, 23 horas).