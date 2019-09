Fãs de Harry Potter preparam-se para encher o Coliseu

Sérgio Almeida Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Anteveem-se emoções fortes na próxima semana para os muitos milhares de fãs nacionais de Harry Potter. No dia 11, vai ser posto à venda o livro "Harry Potter magical places", um álbum ilustrado editado em parceria pela livraria Lello em coprodução com a editora norte-americana Insight Editions.

Com uma tiragem de quatro mil exemplares, é um livro em inglês com uma forte componente visual e inspirado nas películas do pequeno feiticeiro.

Dois dias depois, para assinalar este lançamento exclusivo, o Coliseu do Porto acolhe, às 20.30 horas, um espetáculo que presta tributo ao universo fantástico da escritora britânica J. K. Rowling.

O acesso ao anfiteatro portuense está, na sua esmagadora maioria, reservado aos compradores do livro, já que os primeiros 2700 recebem de imediato uma entrada gratuita. A venda decorre a partir das nove horas nos Armazéns do Castelo, mas pode ser feita também através do site da livraria (os primeiros 500 recebem uma entrada).

Duas viagens a Londres

Todos os compradores habilitam-se ainda a duas viagens a Londres, aos estúdios da Warner Brothers, o local onde foram rodados os oito filmes da saga. Um dos prémios está destinado ao autor do melhor figurino na noite do dia 14, enquanto o restante será entregue ao primeiro leitor a descobrir o erro propositado que consta do livro.

Ao longo do serão "The magical place", estão previstas atrações várias, que incluem o ilusionista portuense Helder Guimarães e a Lisbon Film Orchestra, cujo repertório terá como base partituras originais dos filmes de Harry Potter.

Na ocasião será mostrado o exemplar de "A pedra filosofal", recentemente adquirido pela Livraria Lello por 70 mil euros, no âmbito da OPA lançada no início deste ano.