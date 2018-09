Fãs dos U2 anseiam pelo início do concerto em redor do Altice Arena

Miguel Pereira Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Pelas 16 horas, em redor do Altice Arena, em Lisboa, já eram muitos os fãs dos U2 ansiosos pelo início daquele que será o sexto concerto da banda irlandesa em Portugal. T-shirts, cachecóis, casacos ou chapéus da banda relativa a esta digressão, a Experience + Innocence Tour, misturavam-se com outras com referências a espetáculos de outras tournées como a 360º ou Vertigo.

Francisco Neto veio de Viseu e relembra com orgulho a primeira vez que viu a banda em Portugal: "Foi em Vilar de Mouros, em 1982, ainda era miúdo. Vi-os e foi uma grande surpresa já que os U2 eram uns totais desconhecidos para mim. E devo dizer que foi um grande concerto, uma revelação! A partir daí acabei por ir a todos os concertos dos U2 em território nacional e este também já não me escapa!" .

Já Ricardo Dias arrancou do Porto em direção a Lisboa com a convicção de que este será mais um concerto memorável de Bono e companhia: "Este é o meu terceiro concerto dos U2 e, curiosamente, o primeiro em recinto fechado em Portugal. Conheço bem a banda, para mim é a melhor do mundo, e a minha expetativa passa por assistir a um espetáculo de luz e som, a um concerto multimédia como os U2 nos habituaram".

O concerto começa às 21 horas com um alinhamento que cruzará muitos dos temas do último álbum com outras mais antigas como "I Will Follow", "The Ocean" ou "Sunday Bloody Sunday". A participação especial da fadista Ana Moura, em vídeo, será um dos momentos da noite.