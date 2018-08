Febre dos cromos está aí para durar

SANDRA FREITAS 08 Maio 2018 às 14:43 Facebook

É domingo de manhã e Miguel Fernandes está com o filho Lucas, de seis anos, a trocar cromos do Mundial 2018, sentado numa mesa do "quiosque do Tonel", em Braga. À sua volta, dezenas de famílias, amigos, conhecidos e desconhecidos fazem o mesmo, com a esperança de preencher mais uma caderneta. António Fernandes, ou melhor, "Tonel", como gosta que lhe chamem, vê o ambiente dentro do seu espaço exíguo e não pára de sorrir. "Sinto-me feliz, por ver as pessoas felizes aqui. Isto é um fenómeno", diz ao JN.

Não consegue encontrar uma explicação concreta, mas desde 2008 que Tonel viu o seu quiosque implantado à beira-rio, ao lado do complexo desportivo da Rodovia, em Braga, atrair clientes, motivados pela procura de cromos.

Há 10 anos, aos sábados e domingos de manhã começou a receber as primeiras pessoas e, desde aí, nunca mais parou, à semelhança da moda dos cromos, que parece estar de regresso para durar.

"No Mundial de 2014 aparecemos na televisão e, a partir daí, vem aqui gente de todo o lado, sobretudo do Norte, desde a Figueira da Foz até Viana do Castelo. O pessoal diz que aqui é diferente dos outros sítios, e que só aqui é que conseguem sempre acabar as suas cadernetas e as suas coleções", conta o dono do quiosque.

Centenas de caixas

Atualmente, Tonel vende "centenas de caixas de cromos" e diz que, na alturas do Mundial de Futebol, como sucede este ano, chega aos milhares. "Nunca tenho menos de 70 caixas [com 50 carteiras de cromos cada uma] em stock. O meu fornecedor diz que tenho o quiosque que mais cromos vende em todo o país", diz Tonel, explicando que ali todos são incentivados a estimar as cadernetas.

"Quando vejo uma pessoa de caderneta na mão digo logo para guardar, para não estragar. Dou-lhes uma listinha com os números dos cromos, onde podem apontar os que têm e os que não têm", explica.

É para essa lista que olha Patrícia Pereira. Todos os fins de semana passa pelo Tonel para se encontrar com o grupo de "cromistas" e ajudar o filho Hugo, de sete anos, a completar mais uma caderneta. É assim há três anos, quando o petiz teve a primeira caderneta. "Sei que aqui há sempre cromos para trocar", assegura, sublinhando que o vício atravessa todas as gerações.

Américo Araújo, 65 anos, comprova a teoria e assume que o passatempo o ajudou a superar momentos delicados. "Tive um cancro no intestino e, na altura da quimioterapia, juntei-me aos cromistas para sentir que o meu tempo era útil. Este convívio tirou-me os maus pensamentos", diz.

Loja dos Cromos: um hobby que é um negócio

Quando em 2014 Ana Silva, com 25 anos, do Porto, começou a preencher a caderneta de cromos do Mundial, não imaginava que, quatro anos depois, o hobby que partilha com o namorado virasse também um dos principais negócios do país que facilitam a venda e troca de cromos. É ela a cara da "Loja dos Cromos", uma página com 3300 seguidores no Facebook e que, garante a responsável, se distingue das editoras das cadernetas pela proximidade que tem com os seus clientes. "Em 2014, vi-me grega para encontrar os cromos do Neymar e do Ronaldo. Então, como já vendia coisas na Feira da Vandoma, decidi juntar os cromos repetidos para vender e trocar por outros. Nesse ano, criei também a página do Facebook", conta, reconhecendo o "quiosque do Tonel", em Braga, como "um mundo em venda de saquetas". O Rossio, em Lisboa, e a Feira D. João I, no Porto, são outras referências para trocas.