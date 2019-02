Fendi faz homenagem na apresentação da última coleção de Karl Lagerfeld

Sara Oliveira Hoje às 13:10 Facebook

Esta quinta-feira, a Fendi despediu-se daquele que foi o seu diretor criativo durante cinco décadas na Semana de Moda de Milão. Karl Lagerfeld morreu, na terça-feira, aos 85 anos, e acompanhou a coleção outono-inverno 19/20 até ao último instante.

"Imensamente afetada pela sua morte, a Fendi deseja celebrar a criatividade inigualável e legado eterno durante o desfile de inverno", anunciou a marca nas redes sociais e a promessa foi cumprida.

No local onde decorreu a passagem, os convidados da Fendi depararam-se com várias referências a Karl Lagerfeld, todas acompanhadas pelo seu iconoclasta "F" com o coração e um cartão com a data 19.02.2019, o dia em que o "kaiser" faleceu no Hospital Americano de Paris, na sequência de um cancro no pâncreas.



Na passarela, lia-se "Love, Karl" num painel colocado por cima da boca de cena, ou seja, a porta de entrada das modelos. A caligrafia era a do malogrado designer que trabalhou para a grife durante 54 anos.



Já nos bancos, juntamente com o descritivo da coleção, havia croquis da autoria de Lagerfeld e uma dedicatória de Silvia Venturini Fendi sublinhando que "a união entre Karl Lagerfeld e a Fendi é a mais longa história de amor, uma história que irá continuar vidas durante muitos anos".



"Quando falamos, apenas alguns dias antes do desfile, o seu único pensamento era sobre a beleza e a riqueza da coleção. É um verdadeiro testamento do seu caráter. Ele irá fazer muita falta", acrescentou a herdeira e diretora criativa da linha masculina Fendi.



O desfile terminou com a exibição de um vídeo com Lagerfeld no papel principal, recordando como estava vestido no primeiro dia de trabalho para a marca, em 1965.