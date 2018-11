"Férias em família" e a incerteza da maturidade dos Salto

Dália Magalhães Hoje às 14:38 Facebook

"Foca-se nas canções, e naquilo que se quer dizer com elas, nas letras e na maneira como se canta". É assim que, ao JN, Guilherme Tomé Ribeiro, vocalista e um dos fundadores da banda natural do Porto distingue o terceiro álbum de originais dos Salto, "Férias em família".

São músicas que "relatam histórias da nossa vivência, falam da natureza de crescer e de como se lida com as incertezas da maturidade", revela. O disco, gravado entre a Maia e Marvila, é composto por nove canções em modo contemplativo, como os avanços "Rio seco" e "Teorias", que são "um balanço daquilo que foi feito até agora e do que se está a construir ou não"

Filipe, no baixo, Tito, na bateria e violoncelo, Luís, nos teclados e sintetizadores, e Guilherme, guitarra e voz, fizeram, pela primeira vez , tudo no álbum, exceto o processo de masterização. "As letras acabo por ser eu e o Luís a fazer e a parte de mistura e gravação somos nós que fazemos em equipa", conta Guilherme.

Os Salto têm concertos marcados para 6 de dezembro no Lux Frágil, em Lisboa, e para 2 de fevereiro na Casa da Música, no Porto.