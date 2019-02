Fernando Echevarría lê poema inédito ao receber Medalha de Mérito Cultural

Hoje às 15:59 Facebook

O poeta Fernando Echevarría recebeu, esta terça-feira, no Porto, a Medalha de Mérito Cultural pela mão da ministra da Cultura e ofereceu à plateia a declamação do poema inédito "O Pensamento Pensou-se".

Foi com a leitura do poema "escrito há uns dias", como o confessou aos jornalistas, que Fernando ​​​​​​​Echevarría agradeceu hoje, dia do seu aniversário, ao Governo português a distinção que lhe foi dada pelo seu trabalho no campo da literatura e do ensino, referindo que a sua poesia tem como "destinatário direto o povo".

"Esse país arrefecido de noite/Cujo esquecimento diz que tudo muda. E é móvel a escuta da noite em si" são os últimos versos do poema inédito que Fernando Echeverría declamou momentos antes de receber a Medalha de Mérito Cultural, um galardão instituído em 1984.

Questionado pelos jornalistas sobre o que sentia pela homenagem, Fernando Echevarría afirmou que só se sente realmente bem quando está a escrever ou quando está a ler filosofia ou a ouvir música.

"Aí eu sinto-me mesmo bem", confessou o poeta, afirmando "estar feliz por ter 90 anos" e assumindo que teria ainda "muito que fazer" se conseguisse ter mais 90 anos pela frente.

O poeta diz que faz o exercício de escrever poesia todos os dias e afirma que para escrever "é preciso ter lido", recomendando a leitura de uma obra que lhe parece fundamental e que ele próprio leu há cerca de 50 anos: é "A Morte de Virgílio", romance-poema de Hermann Broch.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, declarou que a Medalha de Mérito Cultural que entregou hoje a Fernando Echevarría representa "uma aliança eterna entre o poeta e a sua cultura", bem como o "abraço que se projeta não para o passado do longo percurso de escrita" de Echevarría, mas antes um abraço que se projeta "para o futuro".

"Porque a cultura é o que de nós vai sempre sobreviver e com ela os versos de Fernando Echevarría", disse a governante.

Antes de receber o galardão na Biblioteca Almeida Garrett, o poeta presenciou a inauguração de "Folhas de Poesia", uma exposição bibliográfica em honra do seu 90.º aniversário e onde se podem ver revistas literárias dos anos 1950 e 1960, referências a prémios e homenagens ao autor, bem como o primeiro livro de poemas, "Entre Dois Anjos" (1956), e o mais recente, "Via Analítica" (2018).

Fernando Echevarría nasceu em Cabezón de la Sal, na província espanhola de Santander, na Cantábria, e mudou-se para Portugal em 1953, depois de cursar Humanidades, Filosofia e Teologia, em Espanha.

A partir de 1961, por razões políticas, esteve exilado em Argel (Argélia) e Paris (França), onde fixou residência, em 1966.

Fernando Echevarría recebeu vários prémios ao longo da vida, como o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores (1981, 1991 e 2009), o Grande Prémio de Poesia do P.E.N. Clube Português (1982 e 1999), o Prémio de Poesia Luís Miguel Nava e o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa, entre outros.

Em 2007, o então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, condecorou-o com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.