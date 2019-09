Festa Do Avante! regressa ao Seixal e com uma edição livre de plástico

Hoje às 10:17 Facebook

Música em dez palcos, cinema, desporto, teatro, meia centena de debates e programação infantil. Está tudo a postos para o arranque da 43ª edição da Festa do Avante! que regressa à Quinta do Atalaia, no Seixal, do dia 6 ao dia 8 de setembro. A grande novidade para esta edição foi a proibição do plástico descartável nas refeições.

O palco principal, apelidado de palco 25 de abril, arranca com música clássica a cargo da Orquestra Sinfonietta de Lisboa com o "Concerto do Romantismo ao Modernismo". No primeiro dia de festa também estão agendadas as atuações de Bonga, Jon Luz, Liliana Almeida, Kimi Djabate e Rolando Semedo.

Clã (com Samuel Úria), Cais Sodré Funk Connection, Moonspell, Mafalda Veiga (com Ana Bacalhau). Blind Zero e Delvon Lamarr Organ Trio são alguns dos destaques musicais para sábado, dia 7 de setembro. O programa cultural para o segundo dia inclui ainda artistas como ThE SPiLL, Anarchicks, Canções de Roda e Celina da Piedade (com João Gil e Vozes do Cante).

No domingo, dia 8 de setembro, é a vez dos Expensive Soul subirem ao palco. Mas não só. O terceiro e último dia de Avante! vai contar com os concertos de Pedro Moutinho, César Cardoso Quarteto (com Julian Arguelles), Fast Eddie Nelson, Joana Amendoeira, entre outros.

À 43ª edição voltam, pelo 21º ano consecutivo, os concertos para bebés. Estão planeadas duas sessões no Auditório 1º de maio para o dia 7 de setembro. Este ano, há ainda destaque para um programa de debates que vão abordar os principais aspetos da intervenção política, nacional e internacional do PCP.

O desporto também vai marcar presença na Festa, com mais de 40 modalidades que ali se vão praticar. Entre elas, boxe, futsal, basquetebol em cadeira de rodas, corfebol ou hóquei em patins. Também vai existir um espaço programado a pensar no público mais novo. Caça ao tesouro, jogos de água ou pinturas faciais são alguns exemplos de atividades que estarão disponíveis para as crianças se entreterem durante os três dias do evento.