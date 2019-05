Filmes a 2,5 euros até quarta-feira no país todo

João Antunes Hoje às 10:10 Facebook

Filmes a 2,5 euros em exibição nas salas de cinema portuguesas.

Depois de uma adesão de perto de 250 mil pessoas no ano passado, a Festa do Cinema está de regresso. Entre segunda e quarta-feira, será possível ver todos os filmes em exibição por apenas 2,5 euros. Trata-se de uma iniciativa que pretende cativar o público para a ida ao cinema, num país com os índices mais baixos da Europa comunitária no que à frequência às salas de cinema diz respeito, mas que não se esgota na redução do preço do bilhete.

Não só esse valor quase simbólico se estende também a filmes cujo custo é normalmente mais elevado, como as obras exibidas em 3D ou a ocupação de lugares VIP, como haverá sessões em horários que se adaptem a quem não pode ver cinema noutra altura do dia, das exibições matinais às outrora épicas sessões da meia-noite.

Uma das grandes novidades desta nova edição da Festa do Cinema é o apoio ao cinema português. Assim, será possível ver a custo mais acessível filmes chegados mais recentemente aos cinemas, como "Snu", "Diamantino", "Quero-te Tanto" ou "Hotel Império", como ver ou rever outros títulos que já tinham terminado o seu circuito tradicional de sala, como "Parque Mayer", "Cabaret Maxime" ou "Soldado Milhões".

O evento regressará no próximo outono, em datas ainda a definir.