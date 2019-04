Festa surpresa no Porto atrai oito mil pessoas

Helena Teixeira da Silva Hoje às 13:59 Facebook

"Revenge of the 90"s", a festa mais badalada dos últimos anos, regressa esta sexta-feira ao Porto. Oito mil pessoas esperadas num lugar que é sempre secreto.

Há duas maneiras de recordar a década de 90: lá fora, foram os anos em que a Europa galgou as ruínas desimpedidas do Muro de Berlim; em que a União Soviética se extinguiu; em que a guerra rebentou no Golfo, na Bósnia. Cá dentro, foi o tempo da governação de Cavaco Silva, da overdose de fundos comunitários e do manto de betão. Foi a última década de imaginário coletivo comum, porque a tudo isto assistimos todos pela televisão. Era ela o meio de massas. Foi antes do Mundo globalizado, antes do Mundo sobreaquecido, antes da Internet e dos smartphones e das redes sociais e dos vídeos virais.

Esta é uma maneira de olhar pelo retrovisor, é o olhar de quem então já entrara na vida adulta. Mas há outra maneira, mais leve e mais feliz: é a de quem ainda nem tinha entrado na adolescência e, usando a mesma televisão como veículo, sabia de cor o hino que Ana Malhoa cantava no "Buéréré"; assistia ao "Batatinha e Companhia" e adotava como lema o grito de paz do Rei Leão - "Hakuna Matata", qualquer coisa como "sem problemas".