Festivais portugueses numa encruzilhada geracional

Entre os nomes de primeira linha que irão atuar nos grandes festivais portugueses em 2019 praticamente não há estreias.

Podemos perguntar-nos se esses nomes de primeira linha, ou cabeças de cartaz, têm esse estatuto para as gerações nascidas a partir dos anos 1990 ou se apenas são considerados dessa forma pelos mais velhos. Por outras palavras, terá ainda o universo do pop/rock, representado este ano por vultos como The Cure ou New Order, a mesma importância para os novos públicos do que o universo da "música urbana" (onde se inclui o hip hop, o "trap" ou o R&B), e que surge este ano representado por Solange ou Migos?

As respostas talvez nos façam concluir que a ideia de "cabeça de cartaz" é apenas um ponto de vista, volátil e dependente dos gostos de cada geração, mas é ainda um dado objetivo, em 2019, que os nomes que ocupam os palcos nobres dos festivais são maioritariamente da área do pop/rock - e também é objetivo que a maioria já passou por cá.