Festival Amplifest regressa ao Porto

O festival Amplifest vai voltar ao Hard Club, no Porto, entre 12 e 13 de outubro, três anos depois da última edição, anunciou, esta terça-feira, a promotora Amplificasom.

"Tiveram saudades? Nós também. [...] Esta pausa foi boa para nós e estamos a voltar este ano com mais força e uma vontade de transformar o Amplifest numa peregrinação anual novamente", pode ler-se na página do anúncio no Facebook.

A organização promete o anúncio do cartaz completo para "as próximas semanas", estando os bilhetes já à venda.

Em 2016, o Amplifest levou ao Porto nomes como Neurosis, Kowloon Walled City, Kayo Dot, Anna Von Hausswolff e Aluk Todolo, entre muitos outros.