Festival da Canção arranca hoje com a primeira semifinal

O processo de escolha do representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Israel, começa hoje com a primeira semifinal do Festival da Canção, na qual competem oito canções.

Hoje à noite, a RTP1 transmite, em direto, a partir dos estúdios de Lisboa, a primeira semifinal do concurso, que será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo.

As oito canções em competição serão, por ordem de apresentação: "Inércia" (composta pelos D'Alva e interpretada por Ana Cláudia), "É o que é" (D.A.M.A./Francisco Clode/João Campos), "O meu sonho" (Lura/Soraia Tavares), "A dois" (composta e interpretada por Calema), "Telemóveis" (Conan Osíris), "Mais brilhante que mil sóis" (Flak/Ela Limão), "Hoje" (Filipe Keil) e "Perfeito" (Tiago Machado/Matay).

Destas, serão escolhidas quatro para a final, marcada para 02 de março, em Portimão.

Na segunda semifinal, marcada 23 de fevereiro, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras oito canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes quatro canções que disputarão a final.

Nas semifinais, o peso das votações será repartido entre os telespectadores e um júri presidido por Júlio Isidro, cujos elementos foram escolhidos pela RTP e do qual fazem parte as cantoras Rita Redshoes, Isaura, Maria João e Selma Uamusse, o radialista Álvaro Costa e o encenador e ator Pedro Penim.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

À semelhança do ano passado, a RTP voltou a convidar, para as semifinais, artistas para recuperarem canções do concurso, desde os anos 1960 até à atualidade. Este ano, cabe aos Cais Sodré Funk Connection e aos Kumpania Algazarra trabalharem as canções.

Os temas a concurso podem ser ouvidos, desde 21 de janeiro, no 'site' da RTP.

Este ano, a RTP lançou o convite a 14 compositores para que apresentassem uma canção original, inédita, no concurso. A estes juntaram-se dois autores que venceram concursos promovidos pela Antena 1 (um através do programa "Masterclass", aberto a quem não tenha até aqui música editada, e o outro através de um concurso de livre submissão pública).

Mariana Bragada e Filipe Keil foram escolhidos, respetivamente através do programa "Masterclass" e do concurso de livre submissão pública, e os restantes convidados pela RTP.