Festival da Canção volta a ligar-se ao presente

"Há um novo espírito no festival, uma abertura à novidade, mesmo que ela fuja dos parâmetros convencionais". É este o ponto de situação que Júlio Isidro faz do Festival da Canção, cuja final é disputada por oito cantores, este sábado, na Portimão Arena.

O evento será transmitido pela RTP e apresentado por Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves.

Presidente do júri das semifinais desta 53.ª edição, Júlio Isidro, que já apresentou as finais do festival em 1991 e 2015, considera que a renovação operada no concurso a partir de 2016 passou, sobretudo, pela modificação do formato: "Houve inúmeros modelos no passado, até chegou a ser um só artista a cantar as músicas todas [Carlos do Carmo, em 1976]. Agora, com a aposta nos convites aos compositores, que têm depois liberdade total para escolher o seu intérprete e fazer as orquestrações, surgiu toda uma nova geração e criou-se uma autêntica festa da música".