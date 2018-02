Festival de Blues de Vila do Conde começa esta sexta-feira

Ana Trocado Marques Ontem às 20:29 Facebook

O festival Villa Sessions arranca já esta sexta-feira com o trio bracarense Budda Power Blues. O preço dos bilhetes diários varia entre 5 e 10 euros.

O britânico Trevor Sewell é o grande cabeça de cartaz da 2.ª edição do Villa Sessions - Festival Internacional de Blues de Vila do Conde. O evento, que começa esta sexta-feira (dia 23 de fevereiro) e se prolonga até domingo, tem concertos, workshops, aulas de dança blues e swing e ainda feira de instrumentos musicais.

O Villa Sessions arranca às 21.45 horas, no Auditório Municipal de Vila do Conde, com os portugueses Budda Power Blues. O trio de Braga, que junta três vozes à guitarra, baixo e bateria, prepara-se para lançar o 7.º disco e traz ao festival alguns dos novos temas.

Sábado, à mesma hora, sobem ao palco os Trevor Sewell. Nome maior do blues britânico, o músico atua pela primeira vez em Portugal para apresentar o seu mais recente trabalho "Calling Nashville - an americana adventure", lançado no ano passado.

Ainda antes, às 16 horas, The Dog's Bollocks trazem ao Villa Sessions a sua fusão entre o blues e o rock. O concerto da banda de Torres Novas repete-se no domingo e tem entrada livre. A fechar, às 18 horas, os galegos The Lákazans recordam os clássicos do blues, soul, country e rock and roll.

Em Vila do Conde, para acompanhar o festival que começa já a ganhar tradição na cidade, estará o britânico Les Young, autor de "Wall to wall blues", um dos mais populares programas de rádio, exclusivamente dedicado aos blues.

Os bilhetes custam 8 euros (dia 23), 10 euros (24) e 5 euros (25). O pack para os três dias custa 20 euros.

O festival é promovido pela associação Dream Sessions com o apoio da Câmara de Vila do Conde.