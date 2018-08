Festival de Cannes renova-se aos 71 anos

João Antunes 08 Maio 2018 às 11:14 Facebook

Twitter

Começa, esta terça-feira, em Cannes, a 71ª edição do seu festival de cinema, cinquenta anos depois da edição que acabou por não haver, como resultado dos acontecimentos mais tarde conhecidos como Maio de 68.

Depois de muita discussão havida nos últimos meses, confirma-se que Cannes terá um perfil diferente, sobretudo para quem, como nós, temos a missão de referir o que de mais importante se passa por estes dias na Croisette, salientando sobretudo quais os melhores filmes que poderemos depois ver nas salas de cinema de todo o mundo, Portugal incluído.



Na realidade, enquanto há muito que era possível aos jornalistas assistir à projeção dos filmes por antecipação, antes das sessões de gala, na manhã do próprio dia ou ao fim da tarde da véspera, tal já não vai ser possível em 2018. A razão é simples. Num mundo marcado pelos tweets, pelo instagram e pelo facebook, alguns instantes após o final das sessões de imprensa já todo o mundo "sabia" se tal filme iria ser ou não um sucesso, incluindo os seus próprios autores.

Dessa forma, quando o "veredicto" da imprensa era negativo, o estado de espírito da equipa ao subir a famosa passadeira vermelha era já muito circunspecto, quebrando o desejado ambiente festivo que faz parte da tradição de Cannes. Agora, pela primeira vez, equipa do filme e convidados de honra numa sala, jornalistas na sala ao lado, as emoções vão ser partilhadas em simultâneo.

Assim será, esta terça-feira, com o filme de abertura, "Todos lo Saben", que o iraniano Asghar Farhadi foi filmar a Espanha com Javier Bardem e Penélope Cruz. E será assim com as duas dezenas de filmes a concurso, de que vos daremos conta aqui nos próximos doze dias, e onde se encontram obras de Jean-Luc Godard e Nuri Bilge Ceylan, Spike Lee ou Matteo Garrone, mas também de autores menos consagrados. E que vai projectar filmes de realizadores impedidos de sair do seu país, como o iraniano Jafar Panahi ou o russo Kirill Serebrenikov.

Entretanto, a decisão judicial que a direcção do festival já assumiu ir respeitar, sobre a passagem de "O Homem Que Matou Dom Quixote", e que era esperada ontem à tarde, foi adiada para quarta-feira. O suspense continua.

Forte presença nacional

Apesar de não haver nenhum filme português a concurso, o que não acontece desde 2006, com "Juventude em Marcha", de Pedro Costa, o cinema português tem no entanto uma presença significativa em Cannes. João Salaviza corealizou com a brasileira Renée Nader Messora uma das entradas na secção oficial Un Certain Regard, "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos", enquanto que a Fado Filmes coproduziu "O Grande Circo Místico de Carlos Diegues".

Na Semana da Crítica, Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt mostram a sua estreia na longa-metragenm, "Diamantino" e o jovem Duarte Coimbra viu ser selecionado o seu filme de escola, "Amor, Avenidas Novas". Menos mediática, a ACID propôs este ano uma carta branca à Associação Portuguesa de Realizadores para a sua ACID Trip #2, permitindo assim a visão em Cannes de "Colo", de Teresa Villaverde, "Terra Franca", de Leonor Teles e "Verão Danado", de Pedro Cabeleira. Finalmente, a Cinemateca Portuguesa mostra, quarta-feira, a abrir Cannes Classics, a versão restaurada de "A Ilha dos Amores", de Paulo Rocha.