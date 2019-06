Festival de circo contemporâneo alarga-se a Barcelos

Alexandra Lopes Hoje às 21:16 Facebook

O circo contemporâneo vai invadir os espaços públicos de Famalicão, Guimarães, Braga e Barcelos com mais uma edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez Vous.

O certame que começou em Famalicão há seis anos, e se expandiu a Guimarães e Braga, chega este ano a Barcelos. "Este ano concretiza-se o quadrilátero, num trabalho de parceria com as quatro cidades com um território próximo mas diverso e rico", adiantou Bruno Martins, diretor do Teatro da Didascália que organizar o Vaudevile Rendez Vous.

A edição deste ano acontece de 24 a 27 de julho, com espetáculos gratuitos nas quatro cidades, apresenta nove estreias, seis são nacionais, e três são absolutas. O festival começa com o espetáculo "A Simple Space", em Barcelos, no Largo da Porta Nova, às 22 horas do dia 24 de julho. Trata-se de uma exibição de sete acrobatas vindos da Austrália que acompanhados por uma percussão apresentam uma performance "crua, frenética e delicada". No dia 26, é a vez de Guimarães acolher este espetáculo.

Mas nem só de acrobacias vive o Vaudeville mas também de malabarismo, dança como o "Sigma" da Gandini Juggling, uma estreia, que apresenta uma produção entre o mundo do malabarismo, a música, a dança indiana. Apresenta-se no dia 25 de julho, às 22 horas, na Praça do Município, em Braga, e no dia seguinte, à mesma hora, no Largo Condessa do Juncal, em Guimarães. A estrear-se em Portugal, no dia 25, às 19 horas, na Praça D. Maria II, "Pelat", um projeto de interação com o público, de Joan Catalá que concilia dança, circo, teatro e performance. E no mesmo dia, estreia o espetáculo "Furieuse Tendresse", e a dança acrobática "Zoog", em Guimarães.

Ao longo dos quatro dias, o festival apresentará dezenas de espetáculos nas quatro cidades, e ainda um Laboratório de Criação para Circo Contemporâneo destinado a estudantes e profissionais de artes performativas, dirigido por Roberto Magro. Haverá ainda oficinas de acrobacia aérea, manipulação de objetos e de equilíbrio.

No último dia, às 16 horas, será promovido um debate sobre as redes de cooperação artística, e no dia 26, haverá um showcase para programadores e agentes artísticos.

No ano passado foram 15 mil as pessoas que assistiram ao festival, e este ano Bruno Martins espera mais gente, já que conta com mais uma cidade.

"Tentamos estimular a criação nacional até pela bolsa de criação que continuamos a atribuir", adiantou o diretor. Um dos objetivos do festival é valorizar e projetar o circo contemporâneo mas também dinamizar a internacionalização dos artistas portugueses.

O Festival Vaudeville Rendez Vous tem um orçamento de 190 mil euros, e é comparticipado pelos quatro municípios e pela Direção Geral das Artes e Cultura.