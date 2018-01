Festival Cool Jazz 2018 muda-se de Oeiras para Cascais

Hoje às 16:00, atualizado às 16:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival de música EDP CoolJazz, marcado para julho, transitará do concelho de Oeiras para o de Cascais, concentrando-se os concertos no Hipódromo.

Para a 15.ª edição, a organização tinha já anunciado os concertos de David Byrne, a 11 de julho, e Van Morrison, no dia 28, ambos no Parque dos Poetas, e de Gregory Porter, no dia 20, no Jardim Marquês de Pombal, sendo que todos eles são agora transferidos para o Hipódromo de Cascais.

O festival aconteceu pela primeira vez em 2004, repartido por palcos nos concelhos de Mafra, Sintra, Oeiras e Cascais, onde agora se fixa para a edição de 2018.

Na primeira edição estiveram os músicos Buddy Guy, Ravi Coltrane, Roy Ayers, Barbara Hendricks, Camané, Jacinta, Ed Motta e Adriana Calcanhotto. Desde então já acolheu mais de 130 concertos e 300 mil espetadores.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz (PSD), o "bom filho à casa torna" e o festival CoolJazz volta ao concelho onde nasceu há 15 anos.

"Fechámos um acordo de quatro anos, mas queremos que seja um casamento muito, muito mais longo", afirmou o autarca.

Karla Campos, da organização do EDP CoolJazz, explicou que "o festival foi pensado para Cascais há 15 anos", e mostrou-se satisfeita por "voltar a casa" e poder ficar "em Cascais por muitos e bons anos".

O regresso do EDP CoolJazz foi um dos diversos eventos anunciados esta quarta-feira pela autarquia num encontro com jornalistas, instalado num espaço do novo "campus" da Nova SBE (School of Business & Economics), que será inaugurada em setembro, em Carcavelos.