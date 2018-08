Festival MEO Marés Vivas novamente com "Sê-lo Verde"

16 Maio 2018 às 16:45 Facebook

O festival MEO Marés Vivas vai integrar pelo segundo ano consecutivo o programa "Sê-lo Verde" do Ministério do Ambiente.

Com o objetivo de ser mais ecológico, a edição de 2018 do festival vai integrar o programa, de forma a refletir as preocupações ambientais e a adotar uma atitude pró-ativa na redução da pegada ecológica através do cofinanciamento de medidas verdes.

Em 2017, durante os três dias que compõem o evento, o MEO Marés Vivas implementou as medidas "Mais Festival Menos Pegada", "Campanha Divulgação", "Mais Solar Mais Energia" e "Bebe Água da Torneira". O festival foi distinguido com o prémio "Sê-lo Verde" e foi vencedor no vetor "Recursos", na categoria de festivais de grande dimensão, com a medida "Bebe Água da Torneira".

A medida consistiu na disponibilização de água da torneira aos festivaleiros, através de aguadeiros espalhados pelo recinto do festival. Os copos disponibilizados para o efeito eram reutilizáveis, podendo o público utilizar uma fita de suporte para o mesmo, durante o festival. Através desta medida houve uma diminuição da quantidade de plástico produzido.

Este ano, a organização do evento pretende agir sobre os resíduos, a energia e o lixo, com vista a reduzir os desperdícios e os custos associados, adotando as seguintes medidas: "Loja da reciclagem", "Boleias sustentáveis" e "Campanha divulgação".

O programa "Sê-lo Verde" é uma iniciativa do Ministério do Ambiente que apoia e incentiva a adoção de medidas que tornem os festivais cada vez mais "amigos do ambiente".

O festival MEO Marés Vivas realiza-se a 20, 21 e 22 de julho em Vila Nova de Gaia. O bilhete diário custa 35 euros, o passe geral 65 euros e o passe geral VIP 150 euros.