Festival Quintanilha Rock quer aproximar gerações ibéricas

Realizado no parque do Colado, nas margens do Rio Maçãs, paredes meias com Espanha, o Quintanilha Rock, em Bragança, marcado para os dias, 4, 5 e 6 de julho, propõe-se este ano aproximar as várias gerações ibéricas, não só através da música mas também de outras artes, da gastronomia e, sobretudo, quer estreitar os laços "num encontro com a comunidade local", adiantou Leonor Afonso, da Associação Articolado, entidade responsável pela organização. "Essa amizade com os vizinhos espanhóis é para privilegiar, envolvendo o máximo possível a comunidade local e as várias gerações. Por isso no sábado temos atividades para pais e filhos", acrescentou a responsável durante a apresentação do festival esta quinta-feira.

O Quintanilha Rock vai na 18º edição e desde a primeira hora que é uma organização por carolice, sem qualquer remuneração, que envolve gente natural desta freguesia "que trabalha por amor, com uma equipa cada vez mais coesa e forte", disse Leonor Afonso, que, tal como outros envolvidos na montagem da iniciativa, abdica de tempo com a família para realizar o festival.

As atividades do primeiro dia do festival são todas realizadas na aldeia de Quintanilha de modo a aproximar os festivaleiros e os habitantes. "Para que todos o vivam intensamente", destacou Leonor Afonso. Nesse dia serão conhecidas as cartas de amor no âmbito da iniciativa 'Quintanilha Meu Amor', um desafio lançado pela organização aos quintanilhenses para que escrevessem sobre a sua terra. Com as cartas vai ser feita uma exposição e foi criado um espetáculo cénico e musical inspirado nessa correspondência.

Ainda para marcar a diferença face aos muitos festivais que se realizam no país, durante todo o verão, o Quintanilha aposta este ano num cartaz regional e ibérico, com mais de 30 artistas, como Cassete Pirata, Fast Eddie Nelson, Quadra, The Black Wizards, Whales ou Miss Lava, Lúcia Gonzalo, entre outros. Há ainda tempo para uma sessão de contos billingue, em Português e Castelhano. "A edição de 2019 é marcada ainda pelo uso de copos reutilizáveis, de modo a minimizar a produção de lixo", afirmou Leonor Afonso.