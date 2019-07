Festival Sons no Parque tem The Legendary Tigerman e muitos concertos gratuitos

Sandra Borges Hoje às 12:50 Facebook

A vila duriense de Alijó recebe, a 19 e 20 de julho, o festival Sons no Parque, com The Legendary Tigerman e Black Mamba como atrações principais de um cartaz que inclui mais sete concertos gratuitos de bandas de Portugal, Espanha e Estados Unidos.

O evento, promovido pelo Município e Junta de Freguesia de Alijó, assenta em "sonoridades e géneros musicais diferentes, quer de bandas de música de renome, bem como de grupos musicais emergentes no panorama artístico nacional e internacional".



No dia 19, atuam os portugueses The Black Mamba e Patax, banda de Madrid que integra os melhores artistas de jazz radicados em Espanha. "Com fusão de flamenco, jazz, soul e outras sonoridades da América Latina adivinha-se um dos momentos mais originais da noite", afirma a organização. Na mesma noite, atuam ainda os espanhóis Les News e os portugueses Barry White Gone Wrong, que misturam rock, blues e funk.



No dia seguinte, sábado, The Legendary Tigerman é o cabeça de cartaz juntamente com The Main Squeeze, vindos dos Estados Unidos. "Esta banda de funk, soul e rock"n"roll promete ser umas das grandes surpresas do Sons no Parque", revela a organização. Na mesma noite, atuam Los Vinagres, Smartini e Los Kizombies.



O festival acontece no Parque da Vila, junto às piscinas municipais de Alijó. Em simultâneo, realiza-se na zona do mercado municipal, a segunda edição da Alifeira - Vinhos e Sabores dos Altos, que "celebra os produtos endógenos, os vinhos, os produtores e as empresas do Planalto de Alijó".