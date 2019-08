Festivaleiros já estão em Vilar de Mouros para dia de Manic Street Preachers

Delfim Machado Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Já abriram as portas do recinto do EDP Vilar de Mouros e os primeiros festivaleiros já entraram no espaço onde, mais logo, os Manic Street Preachers e os The Cult vão ter o papel principal. Ao longo de três dias, a aldeia do concelho de Caminha enche-se de festivaleiros da velha guarda.

A edição deste ano do EDP Vilar de Mouros tem como cabeças de cartaz os Manic Street Preachers, The Offspring e Prophets of Rage. Hoje, todas as atenções vão estar viradas para os primeiros, o trio do País de Gales que quase dispensa apresentações.

Os Manic Street Preachers regressam a Portugal nove anos depois do último concerto e vêm apresentar o seu mais recente álbum, "Resistance is Futile", lançado no ano passado. Não sendo o melhor dos 13 álbuns do trio britânico, é uma das obras mais decentes dos mais de 30 anos de carreira e aproxima-se, de alguma forma, dos anos dourados do início da banda. Vai ser um concerto de rock genuíno, repleto daquela energia característica do hard rock dos anos 90.

Embora os Manic Street Preachers sejam os cabeças de cartaz do dia de hoje, há que ter em conta The Cult. Eles passaram quase despercebidos no NOS Alive de 2017, mas bem se pode dizer que jogam em casa em Vilar de Mouros. O público do festival do Alto Minho é o indicado para o culto à banda de Ian Astbury e, se isso não chegasse, eles regressam a solo luso para celebrar os 30 anos do disco "Sonic Temple", um dos que teve maior sucesso comercial e que deu ao Mundo temas como "Fire Woman", "Sun King", "Edie (Ciao Baby)" e "Sweet Soul Sister".

Outro regresso a Portugal, desta vez dez anos após o último concerto, é o dos Therapy?. Eles substituíram Killing Joke no cartaz do EDP Vilar de Mouros e são a principal aposta do palco secundário. Mais vigorosos que Manic Street Preachers ou The Cult, os Therapy? Aproximam-se mais do punk rock acutilante, de ritmo frenético e distorção bem ensaiada a roçar o metal.

O palco MEO, secundário, conta ainda com o pós-punk catedrático de Wedding Present e o projeto Tape Junk do português João Correia, mais conhecido por ser o vocalista dos Julie & The Carjackers. O palco EDP, principal, abre com o rock negro e independente de Anna Calvi, que apresenta o seu recente "Hunter", lançado no ano passado.

Assim, o alinhamento completo do palco EDP é Anna Calvi (21.30), Manic Street Preachers (23.50) e The Cult (1.30). Já no palco MEO atuam Tape Junk (19.30), The Wedding Present (20.30) e Therapy? (22.40).