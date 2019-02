Figuras portuguesas distinguidas com Prémio Lusófonia

Hoje às 00:38 Facebook

O futebolista Cristiano Ronaldo, o músico Salvador Sobral, o jornalista e diretor do "Jornal de Notícias", Domingos de Andrade, a jornalista Judite Sousa e a designer Fátima Lopes estiveram entre os distinguidos com os Prémios da Lusofonia 2018, atribuídos pelo Instituto do Mundo Lusófono (IMLus) e entregues ontem no Salon Ópera do Café de La Paix, em Paris. Nem todos marcaram presença, como foi o caso do craque da Juventus.

No rol de galardoados contaram-se personalidades de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde que se notabilizaram nos domínios do desporto, cinema, escultura, literatura, pintura, música, fotografia, investigação, Ensino Superior, meio empresarial, arquitetura, diplomacia, política e ecologia. Todas reconhecidas por se terem "destacado na afirmação e projeção internacional da língua portuguesa e da cultura lusófona".



O maestro Álvaro Cassuto (80 anos), o arquiteto Álvaro Siza Vieira (85 anos), o ator Lima Duarte (88 anos) e o escritor Mia Couto (63 anos) receberam o Prémio Carreira.



O Prémio Imprensa Escrita foi entregue a Domingos de Andrade, diretor do JN, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido com base na língua de Camões. José Rodrigues dos Santos (Literatura), Jacyr Costa Filho (Empreendedorismo), Teresa Simões (Arquitetura), Guido Palomba (Medicina), Francisco Simões (Escultura), José Maria Costa (Poder Local), Eugénio Anacoreta (Diplomacia), José Arantes (Televisão/Lusofonia), José Jorge Letria (Defesa dos Direitos de Autor/Lusofonia), Carlos Matos (Diáspora) e Egídio dos Santos (Educação e Investigação) foram outros dos laureados.



O IMLus é um organismo independente presidido por Isabelle de Oliveira, professora universitária da Sorbonne Paris III, e foi criado em dezembro de 2017.