Filho da Mãe apresenta "Água Má" no Porto

Rui Carvalho, conhecido como Filho da Mãe, apresenta esta quarta-feira, no Ateneu Comercial do Porto, o seu novo disco "Água Má".

A capa foi uma das primeiras coisas a surgir na nova criação, um desenho de uma alforreca (sinónimo de água má). "Eu aceito todas as interpretações que possam ser feitas, mas neste caso tem mais a ver com o facto de eu me deixar ir na corrente, é uma alforreca fofinha, não é uma alforreca má", conta, entre risos, Rui Carvalho.

O novo disco segue a mesma fórmula dos anteriores, com o uso da guitarra e dos pedais apenas, mas conta com a particularidade de dar a sensação de ter duas partes. " Gravei o disco com duas guitarras diferentes e tenho a teimosia de tocar sempre com a mesma, então na primeira parte a sonoridade parece mais antiga, com um ambiente mais clássico que nos leva a sonoridades que, geograficamente, podem ir desde o Peru até África. A partir daí o disco parece que começa a crescer", conta. A guitarra clássica é no projeto Filho da Mãe a sua grande aliada, mas confessa ter olhado várias vezes para a guitarra portuguesa e para a guitarra elétrica na gravação deste disco, sendo hipóteses em aberto para o futuro.

Nos discos de Filho da Mãe, os locais onde grava acabam por influenciar os caminhos que percorre, como aconteceu em "Palácio", disco gravado em casa do seu amigo. Depois em "Cabeça", entre Montemor-O-Novo e o Gerês, ou quando foi para Amares para gravar "Mergulho" no Mosteiro de Santo André de Rendufe. "Água-Má" também segue a tradição, havendo razões prosaicas para que a sonoridade da água esteja presente no disco. Quando estavam a gravar na Madeira, a tempestade Emma abateu-se sobre a ilha, em grande intensidade, e até se consegue ouvir o som da chuva nas janelas nas gravações.

A continuidade é uma característica que interessa a Rui Carvalho e diz ter a sensação de ter entrado em "Mergulho"­- disco anterior­, ­ e emergido na ilha da Madeira com "Água Má. Apesar da continuidade, não pretende a repetição e diz só ser consciente das ligações no final do trabalho. Para os primeiros concertos de Água Má, pretende levar apenas o novo disco para que tudo possa ser "o mais colado possível ao disco, porque depois de começar a fazer concertos ao vivo vou alterando coisas na música", conta. Essa é a liberdade dos projetos a solo. O concerto está agendado para as 21.30 horas.