Filme biográfico "Vice" lidera nomeações aos Globos de Ouro

O filme biográfico "Vice", de Adam McKay, lidera as nomeações, hoje anunciadas, à 76.ª edição dos prémios de cinema e televisão Globos de Ouro, atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que serão entregues em janeiro.

O filme centrado na vida do antigo vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney está nomeado em seis categorias dos prémios vistos habitualmente como uma antecâmara dos Óscares, incluindo melhor filme e melhor ator (Christian Bale) de comédia/musical.

"Assim Nasce uma Estrela", "Green Book: Um Guia para a Vida" e "A Favorita" são os segundos mais nomeados, em cinco categorias cada.

O ator Bradley Cooper está duplamente nomeado, nas categorias de Melhor Realizador e Melhor Ator de Drama, com "Assim Nasce uma Estrela", que marca a sua estreia atrás das câmaras.

No campo televisivo, a série mais nomeada foi "American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace" com quatro indicações, seguindo-se "The Americans", que terminou este ano, "Barry, "Homecoming", "O Método Kominsky", "Sharp Objects", "A Very English Scandal" e "The Marvelous Mrs. Maisel" com três cada.

Os nomeados foram anunciados hoje numa conferência de imprensa no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, e os vencedores serão anunciados numa cerimónia marcada para 06 de janeiro, que será apresentada pelos atores Sandra Oh e Andy Samberg.