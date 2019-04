Filme de Gabriel Abrantes na Quinzena dos Realizadores em Cannes

João Antunes Hoje às 13:03 Facebook

Depois das duas curtas-metragens portuguesas reveladas na seleção da Semana da Crítica, há dois dias, foi a vez ontem da Quinzena dos Realizadores e do mais recente programa da ACID anunciarem os filmes que vão mostrar em Cannes. E há mais presença portuguesa.

O grande destaque vai para o regresso de Gabriel Abrantes à Croisette, um ano depois do sucesso de "Diamantino" na Semana da Crítica. Transitando agora para a Quinzena dos Realizadores, o cineasta português vai estrear mundialmente o filme que acaba de dirigir em França, "Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre". Rodado no Louvre, com medidas de alta segurança e durante o período noturno, o filme acompanha o percurso de uma estátua que está cansada de estar ali parada e resolve vir cá fora ver como está o mundo.

A mais recente secção paralela de Cannes, a ACID - Associação do Cinema Independente para a sua Difusão, tem este ano um foco sobre a Argentina, país que se sucede assim a Portugal. O nosso país não deixará de estar presente, com a participação da Terratreme na coprodução franco-portuguesa "Rêves de Jeunesse". A longa-metragem, realizada por Alain Raoust e interpretada por Salomé Richard, Yoann Zimmer e Estelle Meyer, centra-se numa adolescente que descobre a rebeldia própria da sua idade quando arranja um emprego de verão, num ferro-velho algures no campo.

Fazendo o ponto da situação em relação à presença portuguesa em Cannes, estes dois títulos juntam-se a "Frankie", de Ira Sachs (coprodução de O Som e a Fúria) em competição, "Liberté", de Albert Serra (coprodução de Rosa Filmes) na seleção oficial fora de concurso, "Invisível Herói", de Cristèle Alves Meira (coprodução da Midas Filmes), numa sessão especial da Semana da Crítica, e "Dia de Festa", de Sofia Bost (produção Uma Pedra no Sapato), em competição nesta última secção.

Com Thierry Frémaux a deixar em aberto a seleção de mais algum título na competição, o que se espera ainda poder vir a acontecer com o novo Tarantino, neste momento fechado na sala de montagem a acabar "Once Upon a Time in Hollywood", poderá ainda haver, no limite, alguma última entrada nacional, embora as expectativas pela seleção do último Pedro Costa se tenham desvanecido nas últimas horas.