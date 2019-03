Filme de Tarantino que junta DiCaprio e Brad Pitt já tem cartaz

Rita Salcedas Hoje às 15:05, atualizado às 15:24 Facebook

"Once Upon a Time in Hollywood" é o nome da nova obra do realizador Quentin Tarantino que junta, pela primeira vez, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt no grande ecrã. O cartaz oficial do filme foi revelado na segunda-feira.

A trama de Tarantino passa-se em Los Angeles, durante a época de ascensão de Charles Manson, fundador e líder de um grupo criminoso autor de vários homicídios nos Estados Unidos, no fim dos anos 60, entre os quais o da atriz Sharon Tate que, em "Once Upon a Time in Hollywood", é encarnada pela atriz Margot Robie, que se estreia a trabalhar com o autor de "Pulp Fiction".

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é uma antiga estrela de Hollywood de uma série de cowboys e Cliff Booth (Brad Pitt) é, além de seu amigo, o duplo com quem trabalhou desde sempre. Ambos tentam recuperar um lugar na indústria cinematográfica contando, para isso, com a ajuda da vizinha Sharon Tate.

Esta segunda-feira, a página de Facebook oficial do filme publicou uma imagem do cartaz oficial.

O elenco de luxo inclui ainda Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Tim Roth, Damian Lewis, James Marsden e Luke Perry, que morreu no início de março.

Em Portugal, a estreia nos cinemas está marcada para 8 de agosto.