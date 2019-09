Cancelada estreia de filme com Seu Jorge como protagonista

Hoje às 16:19 Facebook

O filme "Marighella" sobre Carlos Marighella, deputado comunista assassinado pela ditadura militar brasileira em 1969, teve estreia cancelada no Brasil. O cantor brasileiro Seu Jorge é o protagonista.

"Marighella" realizado por Wagner Moura, conhecido pela sua participação como Pablo Escobar na série "Narcos", tinha estreia prevista para dia 20 de novembro. Porém, a produtora do filme informou esta quinta-feira que "Marighella" não cumpriu os parâmetros da Agência Nacional do Cinema (Ancine), entidade pública que regula o cinema brasileiro.

Para já, ainda não há data prevista para o filme, que foi ovacionado no festival de Cannes este mês. Os impedimentos com a estreia do filme prendem-se sobretudo com a concessão de subsídios estatais.

A produtora O2 terá pedido um valor ressarcido de um milhão de reais (quantia utilizada durante a produção e antes da rodagem), no entanto a Agência Nacional do Cinema não reconhece o valor e afirma que o filme não pode ser ressarcido com dinheiro público. Até ao momento, dois pedidos foram rejeitados pela Ancine.

Devido ao tema do filme, circulam acusações nas redes sociais de censura por parte do governo brasileiro.

A história de "Marighella" lembra a vida do deputado comunista Carlos Marighella, um dos impulsionadores do protesto contra a ditadura militar brasileira, que se implementou durante 21 anos no país. Foi morto durante uma emboscada.