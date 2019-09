FIMP celebra 30 anos com 37 espetáculos

Hoje às 17:04 Facebook

O Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) apresentou esta manhã, no Teatro Rivoli, no Porto, a programação comemorativa dos 30 anos. Rui Moreira assegurou a continuidade do evento, caso o concurso de 2019 da DGArtes volte a não apoiar o certame.

"Aguardamos agora que os novos apoios da DGArtes, que deverão estar prestes a serem divulgados, voltem a fazer devida justiça ao meritório percurso do FIMP, repondo assim a normalidade na relação cúmplice entre o festival, autarquia e os apoios do governo central. Mas se assim não for, nós cá estaremos", assegurou esta manhã o presidente da autarquia Rui Moreira, na conferência de imprensa de apresentação do FIMP que cumpre este ano a sua 30ª edição.

O FIMP não foi considerado elegível nas candidaturas do ano passado pela DGartes e a autarquia resgatou o certame, assim como o Teatro Experimental do Porto, com um apoio de 140 mil euros para dois anos concedidos a cada uma das estruturas. Como explicou Rui Moreira, foi "um sinal de reconhecimento pelo espírito de resiliência do FIMP".

A 30.ª edição do FIMP terá 37 apresentações, incluindo quatro espetáculos internacionais, entre os dias 11 e 20 de outubro, como revelou Igor Gandra, que há dez anos assume a direção artística do festival.

No total haverá seis países representados pelos oito palcos onde o evento se realiza. Os destaques do diretor foram para "The table" dos Blind Summit Theatre, espetáculo que vem sendo perseguido há várias edições por Igor Gandra e que agora se concretiza (dias 11 e 12 no Teatro Campo Alegre). O regresso da berlinense Uta Gebert, desta feita com "Solace", será também dos mais aguardados (dia 12 no Rivoli) . Pela primeira vez em Portugal, será também apresentado o espetáculo "Don´t we deserve grand human projects that give us meaning?" de Roobert&Frank Frank&Robert" uma companhia belga que promete um "humor desconcertante" (dia 18 no Teatro do Campo Alegre). Outra das passagens pelo FIMP que merece relevo é a artista do Quebec Magali Chouinard, que traz "Nomad Soul" (dias 19 e 20 no Teatro Carlos Alberto).

O FIMP conta também com estreias absolutas. "Happy Birthday 30+30", que marca a efeméride dos 30.º aniversário que abre o FIMP no Teatro do Campo Alegre (11 de outubro). Também será uma estreia a nova criação do Teatro de Marionetas do Porto, com "A paz de Aristófanes" ,revisitação de uma peça clássica (de 12 a 20 de outubro no Teatro de Belomonte) . "Alecrim vs Manjerona", do Jangada Teatro (que também cumpre 20 anos), com direção de Rui Oliveira e Ana Saltão, é outra das estreias absolutas, com um texto de António José da Silva (de 17 a 20 de outubro no Mosteiro de S. Bento da Vitória) . O última debute será "No tempo de", com o colectivo Alma d´Arame (17 de outubro,no Teatro Helena Sá e Costa) que se apresenta em dose dupla.