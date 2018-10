"Finalmente começou a fazer-se justiça ao tio Amadeo"

António Orlando Hoje às 10:56 Facebook

"O que seria de Amadeo de Souza-Cardoso se não tivesse morrido tão cedo? Passados estes anos, finalmente, começam a fazer justiça ao tio Amadeo". O desabafo é de um familiar que prefere ficar na sombra da obra do tio a dar a cara pelas palavras. A família, à medida das suas possibilidades, vai recuperando o património herdado em Manhufe, Amarante, a terra que viu nascer "a primeira descoberta de Portugal no Séc. XX", assim Amadeo foi retratado por Almada Negreiros.

O pintor modernista morreu a 25 de outubro de 1918, em Espinho, e Amarante dará início a um ano de homenagem a Amadeo.

Na cidade, o Museu Municipal, integrado na rede nacional de museus, ostenta o nome do modernista português e reservou-lhe uma sala de exposição permanente. Pelo concelho há outras referências: o nome Amadeo de Souza- Cardoso batiza um agrupamento de escolas e recentemente os quadros do pintor inspiraram duas jovens empresárias, Diana Monteiro e Cláudia Lucas, a criar roupa que retrata os quadros únicos de Amadeo.

Está assim em curso uma espécie de revivalismo em torno de Amadeo mas, como nota Maria Carolina, 66 anos, de Pidre, lugarejo vizinho de Manhufe, "não há nenhuma estátua" da ilustre personalidade. "Fazem-se tantas estátuas por esse mundo fora...", que é difícil fazer perceber a esta mulher o porque razão a figura de Amadeo não está perpetuada numa escultura.

A sexagenária asseava a campa dos familiares. Ao lado, uma outra sepultura que guarda os restos mortais de um irmão de Amadeo no cemitério de Manhufe. Já Amadeo de Souza Cardoso, jaz no cemitério de Mancelos, freguesia vizinha. "A sepultura não tem nenhum símbolo religioso, tipo cruz, etc", relata um jovem casal de namorados que guiados pela Rota do Românico foram ver a exposição de Amadeo ao Museu.

Ele, Paulo Carrasqueira, de Alpiarça, ela, Teresa Afonso, de Caminha, já tinham visto algumas obras de Amadeo numa exposição realizada no Chiado em Lisboa. "Na ocasião disseram-nos que tínhamos de vir a Amarante. Não estamos desiludidos, antes pelo contrário. Estamos surpreendidos pela diversidade da obra. Não tinha a mínima ideia que ele [Amadeo] também fazia caricaturas. Foi surpreendente", sublinha Teresa Afonso.

A cidade de Amarante envaidece-se com a figura de Amadeo, figura de proa da cultura portuguesa, assim como Teixeira de Pascoaes ou Agustina Bessa Luís.

Celebrações em Amarante

A evocação do centenário da morte de Amadeo, em Amarante, inicia-se, pelas 15 horas, com a apresentação, no Ateliê da Casa do Ribeiro, em Manhufe, do livro "Amadeo, Vida e Arte", da autoria de Luís Damásio, seguindo-se, pelas 18h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a apresentação das linhas gerais das atividades a realizar no âmbito da efeméride durante o próximo ano, e do Programa de ampliação do Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso, a cargo da projetista Andrea Soutinho.

Pelas 18.30 horas terá lugar a Sessão Solene Evocativa do Centenário do Falecimento de Amadeo de Souza-Cardoso e, às 22 horas, terá início um Concerto no espaço da exposição permanente do MMASC.

Programadas estão já atividades para o mês de novembro. A 10 de novembro, pelas 16 horas, será feita, nas instalações do MMASC, a apresentação do livro de banda desenhada "Amadeo, a Vida e Obra entre Amarante e Paris", de Jorge Pinto (texto) e Eduardo Viana (ilustração).

A 14 de novembro, pelas 22 horas, terá lugar, no MMASC, a estreia nacional da peça de teatro "Amadeo e o Mundo às Cores", encenada pela companhia Filandorra - Teatro do Nordeste, a partir de obra homónima de José Jorge Letria.