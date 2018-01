Fingertips dão concerto surpresa a 75 metros de altura

Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

A banda portuguesa Fingertips subiu à Torre dos Clérigos, no Porto, esta quarta-feira, para um concerto surpresa. A interpretação do tema "Cause to love you" foi transmitida em direto no Facebook da banda que, este ano, comemora 15 anos.

O objetivo era surpreender os fãs e todos aqueles que se encontravam num dos monumentos mais emblemáticos da Invicta. A música não era tocada ao vivo há mais de nove anos e foi a primeira vez que a banda subiu a um palco a 75 metros de altura. O momento inesperado emocionou os turistas que assistiram à atuação.

A iniciativa insere-se nas comemorações do Ano Europeu do Património Cultural, que se celebra este ano, e que irá trazer algumas surpresas à Torre dos Clérigos.