FITEI e Dias da Dança voltam a estar juntos em 2020

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) e o Dias da Dança (DDD) vão continuar com uma edição conjunta em 2020, à semelhança do que aconteceu este ano, foi anunciado esta terça-feira.

Os dois festivais centrados no Porto, mas que se estendem a outras cidades da região nortenha, comunicaram a intenção de manter o esforço conjunto, um a seguir ao outro, para o segundo ano.

Em comunicado, a organização adiantou alguns dos destaques de cada um dos certames, que até 2018 decorreram separados, com a continuidade da "Semana +", com propostas de dança e teatro nacionais a serem apresentadas perante um público 'reforçado' por programadores internacionais.

Por seu lado, o DDD vai contar com "Quinta-feira...", uma colaboração da coreógrafa e bailarina portuguesa Cláudia Dias com a espanhola Idoia Zabaleta, além de "uma coprodução internacional do aclamado coreógrafo italiano Alessandro Sciarroni", intitulada "Augusto".

Do lado do FITEI, o destaque vai para "Entrevista 86", de Patrícia Portela e Alexandre Dal Farra, criado numa residência artística que decorreu este ano, e a peça "Artaud", do argentino Sergio Boris.

Quanto à edição deste ano, a 42.ª do FITEI e a 4.ª do DDD, que terminou em 25 de maio, o balanço é "positivo", tanto pelo "resultado da cumplicidade artística", como pela "parceria de comunicação".

Ao todo, foram "mais de 23.000 espetadores", sobretudo nas cidades de Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo, com 57 espetáculos em sala a conseguirem lotação esgotada: 15 peças de teatro e 28 de espetáculos de dança.

Na rua, no programa "DDD Out", estiveram "quase 2.000 pessoas", com os dois festivais a destacarem as sessões à margem das récitas, de festas a oficinas de teatro e dança, e residências artísticas.

Por outro lado, a "Semana +", que aconteceu pela primeira vez, fruto da junção de esforços, atraiu um total de 98 programadores de vários países, 76 deles do estrangeiro.