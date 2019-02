Fotojornalista Mário Cruz nomeado no World Press Photo 2019

Hoje às 13:33 Facebook

O fotojornalista português Mário Cruz é um dos nomeados na categoria Ambiente do World Press Photo 2019, com uma imagem do rio Pasig em Manila, nas Filipinas, anunciou hoje a organização do prémio internacional.

Os nomeados foram hoje anunciados no sítio ´online´ do galardão dedicado ao fotojornalismo que é atribuído desde 1955, premiando as imagens mais marcantes recolhidas no ano anterior em várias categorias.

"Living Among What's Left Behind" ("Viver entre o que foi deixado para trás", na tradução do inglês) é o título da imagem captada por Mário Cruz, que é fotojornalista da agência Lusa, mas desenvolveu este projeto a título pessoal sobre comunidades de Manila que vivem sem saneamento, junto ao rio, rodeadas de lixo.

A imagem mostra uma criança que recolhe materiais recicláveis deitada num colchão rodeado por lixo que flutua no rio Pasig, que já foi declarado biologicamente morto na década de 1990.

Os nomeados hoje anunciados nas várias categorias são todos premiados e vão integrar a exposição itinerante do galardão, mas só em abril o júri irá divulgar a fotografia do ano e as várias classificações nas respetivas categorias.

Este ano, o júri da 62.ª edição avaliou 78.801 imagens captadas por 4.738 fotógrafos que concorreram ao prémio.

Em 2016, o fotojornalista Mário Cruz conquistou o primeiro lugar na categoria Temas Contemporâneos, com um trabalho sobre a escravatura de crianças - dos meninos Talibés - no Senegal, que veio a dar origem a um livro.

O anúncio de hoje inclui os nomeados para o World Press Photo do Ano, e para os novos prémios que foram criados: o World Photo do Ano, o World Press Photo Interactive e o World Press Photo Vídeo ´online´.